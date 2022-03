Evgeny sobrevive num abrigo em Kharkiv mas quer voltar a Portugal, onde viveu 10 anos. O relato ao enviado da CMTV

O enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, encontrou um cidadão ucraniano, Evgeny Goncharov, natural de Kharkiv, que viveu durante dez anos em Portugal, e conheceu a cave onde se abriga da guerra.De acordo com Alfredo Leite, Evgeny Goncharov vivia no sexto andar de um prédio até ao momento em que começou a guerra. Desde aí, por questões de segurança, o cidadão está com a mãe e a mulher dentro de uma pequena cave com os mantimentos essenciais.Durante o dia, Evgeny e a mulher conseguem subir para o apartamento, mas a mãe não sai da cave. "É muito complicado porque durante o dia estamos sempre nervosos e com medo, ouvimos disparos e bombardeamentos", relatou o cidadão ucraniano.Evgeny Goncharo viveu durante 10 anos em Portugal e ainda mantém amizades no país que foram muito úteis nesta fase. "Lá em Portugal os meus amigos receberam a minha prima", destacou o cidadão ucraniano, que pretende voltar ao nosso País.Embora a situação em Kharkiv não esteja fácil, o ucraniano conta que sair da cidade está fora de questão e alistar-se no exército também. "O melhor que posso fazer é estar aqui", diz Evgeny, cuja principal prioridade é mesmo sobreviver à devastação da guerra que se faz sentir com especial força na cidade.