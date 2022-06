Ex-presidente russo alerta para Terceira Guerra Mundial caso algum país da NATO invada a Crimeia

O antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, referiu, esta segunda-feira, que qualquer invasão na península da Crimeia levada a cabo por um membro da NATO pode provocar uma declaração de guerra contra a Rússia e levar à "Terceira Guerra Mundial"."Para nós, a Crimeia é uma parte da Rússia. E isso significa para sempre. Qualquer tentativa de invasão da Crimeia é uma declaração de guerra contra o nosso país", referiu Medvedev, ao site de notícias Argumenty i Fakty.De acordo com o antigo presidente russo, "se isto for feito por um estado-membro da NATO, isto significa conflito com toda a aliança do Atlântico Norte (...) e uma catástrofe completa".Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, também referiu que se a Finlândia e a Suécia integrem a NATO, a Rússia vai reforçar as suas fronteiras e estará "pronta para medidas de retaliação", tais como a instalação de mísseis hipersónicos Iskander "na sua fronteira".