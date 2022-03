Exército de Kiev convida mães de soldados russos capturados a irem buscá-los

O exército ucraniano convidou esta quarta-feira as mães dos soldados russos capturados no seu território a irem buscá-los, alegando ter feito dezenas de prisioneiros desde o início da invasão do país por Moscovo.

"Foi tomada a decisão de devolver às suas mães os soldados russos capturados, desde que elas os vão buscar a Kiev, à Ucrânia", disse o Ministério ucraniano da Defesa, em comunicado.

O ministério publicou os números de telefone e um e-mail para onde as mães podem ligar para obter informações sobre os filhos que estejam detidos na Ucrânia.