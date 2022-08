Exército russo diz ter destruído 45 mil toneladas de armamento enviado para a Ucrânia pela NATO

O exército russo destruiu na região de Mykolaiv um arsenal com 45 mil toneladas de munições recentemente enviadas pela NATO para a Ucrânia e abateu mais de 300 militares, de acordo com informações do Ministério da Defesa da Rússia.

"Foi destruído um arsenal na localidade de Voznesensk, região de Mykolaiv, que armazenava 45 mil toneladas de munições fornecidas ao exército ucraniano pela NATO", declarou o porta-voz da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pela EFE.

De acordo com as autoridades russas, a aviação do país provocou ainda mais de 300 baixas entre os defensores ucranianos.