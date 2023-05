Exército ucraniano cerca parcialmente Bakhmut e ainda controla parte da cidade

O exército ucraniano cercou parcialmente Bakhmut ao longo dos flancos e ainda controla uma parte da cidade, disse este domingo a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, de acordo com a Reuters.Depois de Putin ter felicitado e festejado a vitória do grupo Wagner e do exército russo, este domingo, um dia após Yevgeny Prigozhin reivindicar Bakhmut, Hanna Malliar garante que as tropas ucranianas continuam a avançar ao longo dos arredores de Bakhmut e reivindicaram partes mais altas da cidade."As nossas forças tomaram a cidade num semi-circuito, o que nos dá a oportunidade de destruir o inimigo", avançou a vice-ministra no Telegram. "Por isso, o inimigo tem de se defender na parte da cidade que controla", acrescentou.Hanna Maliar garante que as forças ucranianas continuam a defender as instalações industriais e de infra-estruturas em Bakhmut, bem como um sector privado da cidade.