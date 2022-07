O Governo ucraniano espera retomar a exportação de cereais já nos próximos dias, apesar do ataque lançado pelas forças russas contra o Porto de Odessa, no sábado.



"Acredito que dentro de 24 horas estaremos preparados para retomar as exportações. Estamos a falar do Porto de Chornomorsk, esse será o primeiro.









