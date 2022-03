Famílias de Viseu já acolheram 159 refugiados ucranianos

Famílias do concelho de Viseu já alojaram 159 cidadãos ucranianos e a autarquia ofereceu ajuda à "cidade irmã" de Lublin (Polónia) para acolher mais pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia, disse esta quinta-feira o presidente do município, Fernando Ruas.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião de Câmara, Fernando Ruas contou que Viseu recebeu até esta quinta-feira "159 refugiados, que foram todos alojados com famílias particulares", e que há onze crianças a frequentar as escolas.

O autarca lembrou que Viseu é geminada com Lublin, a maior cidade do leste da Polónia, que tem sido dos principais destinos das famílias que fogem da Ucrânia.

"Escrevi ao presidente da Câmara a dizer-lhe que nós estávamos disponíveis, aproveitando até o chapéu da geminação, para receber refugiados. Estou à espera da resposta, porque eu preferia esse tipo de atuação", justificou.

Fernando Ruas garantiu que a Câmara de Viseu tem "tudo pronto" para receber refugiados.

"Temos ainda a possibilidade, sem recurso aos privados, de alojar muita gente. Tenho no meu gabinete um conjunto de antigas escolas primárias que estão livres e que, se for necessário, adaptaremos rapidamente para receber famílias", sublinhou.

Hoje à tarde, sai de Viseu o último camião com bens e produtos com destino à Ucrânia.

No âmbito da ação de ajuda humanitária dinamizada pelo município, o Instituto Politécnico de Viseu, a Associação Viriatos 14 e a Associação dos Ucranianos de Viseu, com o apoio dos bombeiros voluntários e do Regimento de Infantaria 14, já foram enviadas cerca de 200 toneladas de bens.