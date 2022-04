As famílias dos tripulantes do cruzador russo ‘Moskva’, que se afundou na semana passada no mar Negro após ser atingido por dois mísseis ucranianos, estão a exigir explicações de Moscovo sobre o paradeiro dos seus entes queridos. A Rússia garante que todos os 510 tripulantes foram resgatados, mas pelo menos duas famílias foram informadas da morte dos filhos.Yulia Tsyvova tentou durante vários dias obter informações junto das autoridades mas deparou com um muro de silêncio, até que na segunda-feira foi contactada pelo Ministério da Defesa para a informar da morte do filho.