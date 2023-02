Fevereiro é o mês mais sangrento para os russos desde o início da invasão à Ucrânia

A poucos dias da esperada ofensiva russa da primavera, com a qual o Kremlin planeia celebrar o primeiro aniversário do início da guerra na Ucrânia, no próximo dia 24, as mais recentes estatísticas de mortes em combate não se afiguram favoráveis para a Rússia. De acordo com números do Ministério da Defesa do Reino Unido, os russos estão a perder, em média, 824 soldados por dia desde o início do mês, a mais elevada taxa de mortes em combate desde a primeira semana da invasão.









Os números britânicos não podem ser verificados, mas fontes ucranianas reforçam esta ideia dizendo que nas últimas 24 horas foram mortos 1140 russos, elevando as baixas da Rússia na última semana a cerca de 5000.

“A ofensiva que planearam já decorre, gradualmente, mas não é a ofensiva que imaginaram”, disse Oleksy Danilov, do Conselho de Defesa ucraniano.









Leia também Rússia ataca cidades e infraestruturas civis ucranianas Este otimismo foi contraditado por Yevgeny Prigozhin, fundador do Grupo Wagner, segundo o qual o seu exército mercenário tomou este domingo Krasna Hora, a norte da cidade de Bakhmut. O avanço russo nessa área tinha já sido confirmado por testemunhas que referem ainda um avanço importante em Vuhledar.

Armas britânicas



Armas e veículos militares britânicos podem vir a ser construídos na Ucrânia, aliviando a dependência do país de apoio ocidental.





Liderança da NATO



A NATO vai prolongar pela segunda vez o mandato de Jens Stoltenberg, desta feita até abril de 2024, afirmou este domingo o ‘Welt am Sonntag’.





Dois anos de guerra



Prigozhin, fundador do Grupo Wagner, disse que poderá levar dois anos até a Rússia conseguir o controlo do Leste da Ucrânia.