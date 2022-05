Filha de Putin tem um novo namorado chamado… Zelensky

Katerina Tikhonova, uma das filhas do presidente russo, Vladimir Putin, tem um novo namorado com um apelido, no mínimo, insólito, dadas as circunstâncias: Zelensky. Por coincidência, é o mesmo apelido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenbky.

A revelação surgiu da investigação conjunta da agência de notícias russa IStories e da revista alemã Der Spiegel.

Igor Zelensky, um bailarino de 52 anos, vive na Alemanha e mantém uma relação com Katerina, 35, desde 2017. A mulher realizava visitas regulares ao marido, com quem tem uma filha em comum, mas as sanções impostas à Rússia e aos membros ligados ao Kremlin têm impedido os encontros do casal.

Zelensky é descrito como um dos bailarinos de maior sucesso da Rússia, uma estrela do Teatro Mariinsky em São Petersburgo e da Companhia de Ballet da Cidade de Nova York.

Segundo o Daily Mail, não há informação de como será a relação do presidente russo com o namorado da filha, uma vez que, Putin já criticou várias vezes o ocidente, apesar da filha fazer viagens regulares à Alemanha, com o financiamento do governo.