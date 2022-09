Finlândia vai impedir completamente entrada de turistas russos no país

Helsínquia anunciou esta sexta-feira a intenção de impedir completamente a entrada de turistas russos no país, mesmo que tenham visto, alegando que estes podem causar "um grave prejuízo para a posição internacional da Finlândia".

A medida, que entrará em vigor "o mais rápido possível", foi acordada hoje pelo presidente finlandês, Sauli Niinistö, e pelo Comité de Relações Exteriores e Segurança do Governo finlandês, em resposta à crescente chegada de cidadãos russos, após o decreto de mobilização de reservistas para a guerra na Ucrânia anunciado por Vladimir Putin.

"Todos os turistas serão impedidos de cruzar a fronteira. Isso aplica-se tanto àqueles que viajam com vistos Schengen emitidos anteriormente pela Finlândia como aos que viajam com vistos Schengen emitidos por outros países", disse o ministro do Exterior finlandês, Pekka Haavisto, em conferência de imprensa.