A Autoridade Tributária (AT) já deu milhares de números de contribuinte (NIF) a refugiados ucranianos. Segundo apurou o CM junto da AT, só esta segunda-feira foram passados mais de sete mil NIF.Trata-se do cumprimento do protocolo estabelecido pelo Governo português para a receção aos refugiados da ocupação da Ucrânia, e que envolve, para além da AT, a Segurança Social (SS) e o Serviço Nacional de Saúde (SNS).