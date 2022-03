"Foi junto a escola e infantário": Enviado especial da CMTV mostra destruição deixada por míssil russo em Kiev

Podilsky causado por um míssil foi numa zona residencial "que está junto a uma escola e um infantário".





O enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, relatou que este segundo ataque à região de"Trata-se da primeira vez que um míssil impacta diretamente uma zona residencial de Kiev", salientou Alfredo Leite, referindo que todos os outros têm sido intercetados pelas defesas antiaérias ucranianas.De acordo com o diretor-adjunto do Correio da Manhã, a força do míssil abriu uma cratéra e "vêm-se detritos e chapas por todo".O ataque das forças russas provocou "pelo menos um morto, três feridos e muitos desalojados", evidenciou o jornalista Alfredo Leite.