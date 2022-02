“Foi obtido um consenso político sobre o sistema elétrico da Ucrânia”, segundo Ministro do Ambiente

Terminada a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, esta segunda-feira, em Bruxelas, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, destacou que vai ser acelerado o processo de ligação da rede energética da Ucrânia à Europa.



Na sequência da agressão militar não provocada e injustificada da Federação Russa contra a Ucrânia, os ministros destacaram o apoio à Ucrânia por parte dos Operadores de Sistemas de Transmissão Europeus e, nomeadamente, dos operadores dos países vizinhos da Ucrânia.





Embora nos últimos dias tenha estado a funcionar de forma independente e com sucesso, os Estados-Membros sublinharam a importância de permitir a sincronização urgente da rede elétrica ucraniana com a rede elétrica da Europa continental e a necessidade de considerar o impacto na República da Moldávia."Neste contexto, os Estados-Membros solicitaram à REORT-E, em cooperação com os ORT relevantes, que se reunisse sem demora e identificasse as condições para essa sincronização de emergência, nomeadamente as necessidades técnicas e o calendário para garantir o funcionamento seguro dos sistemas elétricos em questão", lê-se no documento com as deliberações de encontro, a que oteve acesso.Uma vez que "Portugal não depende em nada do gasoduto que vem da Rússia, tudo o que usa gás é de GNL, que chega de Sines e é re-gaseificado e utilizado no nosso país", destacou João Pedro Matos Fernandes.De acordo com o ministro do Ambiente e da Ação Climática, caso haja eventuais contrangimentos, o país "tem reservas muito confortáveis de gás, bem como reservas públicas de 90 dias". "Há três dias tínhamos as reservas de gás a 80% e hoje o número é certamente superior", acrescentou.A Rússia é responsável por mais de 40% das importações anuais de gás natural da União Europeia, tendo levado o Conselho de Ministros a reunir-se esta segunda-feira, em Bruxelas, de forma a arranjar soluções e propor medidas, principalmente no setor da energia.