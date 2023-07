"Fomos sempre gratos ao Reino Unido": Zelensky nega acusões de fazer pressão sobre os aliados

O Presidente da Ucrânia disse, esta quarta-feira, na Cimeira da NATO, na Lituânia, que o país foi sempre grato ao Reino Unido, negando as acusações de que estaria a fazer pressão sobre os aliados."O Reino Unido e a sua população sempre apoiaram a Ucrânia e estamos gratos por isso. Sinto que o tenho demonstrado ao longo do tempo", disse o presidente ucraniano que acrescentou ter "ótimas relações" com o país e os seus aliados.Sobre as bombas de fragmentação, Zelensky disse que "as decisões ainda estão a ser tomadas" e referiu que a Rússia também usa este tipo de munição.O presidente ucraniano mostrou-se muito contente com o desenrolar das negociações com o presidente dos EUA, Joe Biden. "Tenho a certeza que não seremos traídos por Biden ou Scholz [chanceler alemão]", disse.O líder ucraniano reforçou a vontade de devolver a paz e segurança à Ucrânia, tendo afirmado que "a justiça faz parte da vitória na guerra".