Forças Armadas acompanham passagem de navio científico russo por águas portuguesas

As Forças Armadas estão a acompanhar a passagem por águas portuguesas de um navio científico da Federação Russa, o "Akademik Ioffe", informou esta segunda-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

De acordo com uma nota enviada à imprensa, "as Forças Armadas Portuguesas, através de meios navais pertencentes ao Sistema de Forças Nacional, estão a acompanhar a passagem do navio científico da Federação Russa "Akademik Ioffe", durante o seu trânsito por águas portuguesas".

O navio científico russo "é proveniente do Mar do Norte".

O EMGFA adianta que "este é um procedimento normal de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam em águas portuguesas".