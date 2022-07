Forças russas capazes de apenas "duas operações ofensivas significativas"

As forças russas na Ucrânia concentram-se agora no Donbass e parecem capazes de sustentar apenas duas operações ofensivas significativas (Siversk e Bakhmut), segundo o instituto norte-americano ISW, que identifica riscos para a Rússia nas "preferências étnicas" do Kremlin.

No seu mais recente balanço da invasão russa, os analistas do Institute for the Study of War (ISW) consideram que as forças russas "comprometeram recursos suficientes para realizar ataques terrestres quase diários" no Donbass, "mas não conseguem sustentar um ritmo operacional ofensivo ou obter ganhos territoriais noutras partes da Ucrânia".

"A ofensiva russa, portanto, provavelmente culminará antes de tomar quaisquer outras grandes áreas urbanas na Ucrânia", concluem os analistas, que admitem que as forças ucranianas podem ter iniciado um contra-ataque a sudoeste de Iziyum, entre Kharkiv e Lugansk.