Forças russas destroem maior avião de carga do mundo perto de Kiev

As tropas russas destruíram o maior avião de carga do mundo, o Antonov An-225, num ataque contra o aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, anunciaram hoje as autoridades de Kiev.

"Os invasores russos destruíram a aeronave principal da força aérea ucraniana, o An-225, no aeroporto Antonov em Hostomel, onde estava a ser reparada", disse o grupo da indústria de defesa Ukroboronprom.

O aeroporto, situado a 25 quilómetros a noroeste de Kiev, tem sido palco de violentos confrontos desde que o exército russo iniciou a invasão da Ucrânia, na quinta-feira, por se tratar de uma infraestrutura estratégica.

#Russia has destroyed the largest aircraft in the world, the #Ukraine -made AN-225 (“Mriya”). This was confirmed by Ukroboronprom, the state enterprise that owns Antonov company (that made the plane). Here is this beautiful plane caught by me in a video on Independence Day: pic.twitter.com/rtmB5pfbA1