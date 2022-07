Forças russas intensificam ataques para dominar o Donbass

As forças russas bombardearam esta sexta-feira várias cidades no Donbass - região onde intensificam os ataques para a tentar conquistar por completo - incluindo Kramatorsk, onde pelo menos um civil foi morto, segundo as autoridades locais.

Em Kramatorsk, capital da parte do Donbass ocupada pelos ucranianos, a explosão provocou uma cratera num pátio entre um hotel e prédios de apartamentos, onde repórteres da agência France Presse encontraram o corpo de uma pessoa morta, bem como dois carros em chamas.

O presidente da Câmara de Kramatorsk, Oleksandr Goncharenko, denunciou um ataque aéreo contra a sua cidade, que provocou várias vítimas, pedindo à população para se manter em abrigos.