Forças ucranianas assumem avanços em aldeia estratégica no sudeste do país

As forças ucranianas assumiram avanços em Robotyne, uma aldeia estratégica no sudeste do país. Segundo a agência Reuters, que cita a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, os soldados, que lá se encontram, estão a preparar a retirada dos moradores.Foram partilhadas esta manhã algumas fotografias das tropas a interagirem com os civis, tendo sido captado o momento em que uma mulher beija um dos militares nos lábios.Robotyne fica a dez quilómetros a sul da cidade de Orikhiv, na região de Zaporizhzhia, na linha da frente, numa estrada importante em direção a Tokmak, um centro rodoviário e ferroviário ocupado pelos russos.