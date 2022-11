As forças ucranianas estavam esta quinta-feira a pouco quilómetros do centro da cidade de Kherson, mas estão a avançar de forma cautelosa face à possibilidade de a anunciada retirada russa não passar de uma armadilha.



A TV ucraniana mostrou imagens de militares ucranianos a serem recebidos de forma calorosa pelos habitantes da localidade de Snihurivka, 55 km a norte de Kherson, e fotos publicadas nas redes sociais mostram militares da 28ª Brigada Mecanizada a hastearem a bandeira ucraniana na aldeia de Kyslivka, a apenas 15 km do centro da cidade.









