As tropas ucranianas terão conseguido pela primeira vez ocupar e manter posições na margem esquerda do rio Dniepre, na região de Kherson, num passo significativo para abrir um corredor para sul em direção à Crimeia ocupada.



Segundo fontes militares ucranianas, as tropas de Kiev terão nos últimos dias conseguido atravessar o rio e estabelecido uma ‘testa de ponte’ na localidade de Krynky, num avanço confirmado por bloggers militares russos e pelo Instituto para o Estudo da Guerra, dos EUA.









