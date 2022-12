Forças ucranianas encontram nova vala comum em Kherson, na Ucrânia

As forças armadas ucranianas informaram esta quinta-feira ter encontrado mais uma vala comum com restos humanos num cemitério de Pravdino, na região de Kherson, depois de terem retomado o controlo da região às tropas russas.

Os corpos descobertos mostraram sinais de tortura e ferimentos de bala após serem exumados e enviados para exame forense, avançou o vice-ministro ucraniano do Interior, Yevhen Yenin, citado pela agência de notícias Ukrinform.

"Foram encontradas mais 36 sepulturas num cemitério de Kherson. Há uma vala comum com restos mortais de soldados. No total, durante a ocupação, as morgues receberam cerca de 700 cadáveres, dos quais uma centena apresentava ferimentos de guerra", explicou.