Segundo a agência Reuters, a descoberta acontece no mesmo dia do ataque russo aos portos ucranianos de Reni e Izmail, que se situam do outro lado do rio Danúbio, em relação à Roménia.

O Ministério da Defesa da Roménia avançou que foram encontrados fragmentos de um "possível" drone no território do país, esta quarta-feira.