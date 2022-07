França e EAU assinam acordo para venda de gasóleo ao Estado europeu

A França e os Emiratos Árabes Unidos assinaram um acordo para fornecer gasóleo ao país europeu, dentro de um conjunto de convénios, a apresentar na segunda-feira, quando o presidente árabe, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se deslocar a Paris.

Esta é a primeira visita ao estrangeiro de Al Nahyan desde que chegou ao cargo, depois da morte do seu pai e antecessor, Khalifa bin Zayed al Nahyan, o que representa "um gesto simbólico forte", realçou fonte do Eliseu.

O líder dos EAU vai reunir-se com Emmanuel Macron, na segunda-feira, no Eliseu, bem como com a primeira-ministra, Elisabeth Borne, e outros ministros, além dos presidentes das duas câmaras do parlamento francês.

A França e os EAU mantêm uma estreita relação política e económica. Os EAU são um importante cliente do armamento francês. Em dezembro último foi a anunciado um negócio para o fornecimento de 80 aviões de combate Rafale e 12 helicópteros Caracal franceses por 17 mil milhões de euros.