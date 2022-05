França em choque com morte de jornalista na guerra na Ucrânia

Seguia a bordo de um autocarro humanitário, foi obrigado a fugir para escapar de um ataque russo, mas acabou atingido mortalmente no pescoço por estilhaços de uma bomba. Frédéric Leclerc-Imhoff, jornalista francês do canal BFM TV (parceiro daé o mais recente jornalista vítima mortal da guerra na Ucrânia. Cobria a retirada de civis perto de Severodonetsk."Estava na Ucrânia para mostrar a realidade da guerra. [Estava] a bordo de um autocarro humanitário, ao lado de civis [que foram] obrigados a fugir para escapar das bombas russas, tendo sido fatalmente ferido", escreveu o Presidente francês Emmanuel Macron no Twitter. "Àqueles que garantem a difícil missão de informar envio, mais uma vez, o apoio incondicional de França", acrescentou. A ministra dos Negócios Estrangeiros de França, Catherine Colonna, considerou a morte "profundamente chocante" e "exigiu" uma "investigação transparente o mais rapidamente possível".O chefe da administração militar da região de Lugansk, onde se registou o ataque, Serhiy Haidai, informou, entretanto, que o jornalista de 32 anos foi atacado quando estava num veículo blindado que tinha recolhido 10 pessoas na área para as levar para um local seguro. Este é o segundo jornalista francês morto e o oitavo repórter a morrer na guerra da Ucrânia.n