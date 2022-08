França nega "obstáculo" às exportações agrícolas russas e vê "instrumentalização" por Moscovo

A presidência francesa defendeu hoje que não existe "obstáculo" às exportações de produtos agrícolas russos, considerando as críticas nesse sentido do chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, uma tentativa de "instrumentalização política".

"Do nosso ponto de vista, não há nenhum obstáculo legal vinculado a sanções [ocidentais contra a Rússia], nenhum obstáculo operacional à exportação de cereais russos", salientou a presidência francesa (Palácio do Eliseu) no final de uma conversa telefónica entre o chefe de Estado francês Emmanuel Macron e o homólogo russo.

Para o Palácio do Eliseu, existe "da parte da Rússia um desejo de instrumentalizar politicamente esta questão".