Futuro incerto para as centenas de soldados ucranianos que se renderam em Azovstal

O futuro dos mais de 960 militares ucranianos, que se renderam às forças russas, na passada segunda feira, na fábrica de Azovstal, em Mariupol, é incerto.

De acordo com a Euronews, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, revelou que os soldados ucranianos vão poder regressar ao seu país, na sucessão de uma troca de prisioneiros com o Kremlin. Na Rússia, estes militares são classificados como "criminosos nazis" e há quem seja a favor do seu julgamento e aplicação da pena de morte.

Hanna Maliar afirma que o processo de negociação e a "própria operação de salvamento" já estão em curso. Contudo, alguns deputados do Parlamento russo mostraram-se contra a inclusão dos soldados retirados da fábrica de Azovstal nas negociações.

Na passada terça-feira, segundo a Euronews, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que Vladimir Putin, presidente da Rússia, defendeu que os soldados que se renderam iriam ser "tratados de acordo com o direito internacional".

Durante a noite de segunda feira, foram transportados 53 soldados feridos para um hospital, situado na cidade de Novoazovsk, também controlado pelos militares russos.