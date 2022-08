G7 e União Europeia alertam para "escalada desnecessária" por parte da China

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 expressaram esta quarta-feira o seu compromisso conjunto com a manutenção da ordem internacional, alertando para uma "escalada desnecessária" por parte da China no Estreito de Taiwan.

Em comunicado conjunto, os ministros de Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão, Reino Unido e o alto representante da União Europeia para as relações externas expressaram a sua preocupação "com as anunciadas ações ameaçadoras da República Popular da China, em particular exercícios de tiro real e coerção económica, que arrisca uma escalada desnecessária".

Estes ministros consideraram que "não há justificação para usar a visita [da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan] para uma atividade militar agressiva no Estreito de Taiwan".