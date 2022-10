G7 promete que vai apoiar Kiev "o tempo que for necessário"

O G7 vai continuar a apoiar a Ucrânia "o tempo que for necessário" para responder à invasão russa e às suas consequências, anunciaram hoje, em comunicado, os ministros das Finanças dos sete países mais industrializados.

O comunicado foi divulgado no final da reunião que tiveram em Washington.

Os ministros asseguraram também que vão continuar a trabalhar no mecanismo que permita uma limitação do preço do petróleo russo.

A este propósito saudaram a chegada da Austrália ao conjunto de países que apoiam esta ação, que vida limitar as capacidades financeiras do Kremlin para financiar o ataque à Ucrânia.