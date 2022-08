Gazprom suspende "temporariamente" gás para a Europa durante três dias

A empresa russa de energia Gazprom suspendeu esta quarta-feira "de forma temporária" o fornecimento de gás através do gasoduto que liga a Rússia à Europa, tal como tinha sido anteriormente anunciado.

A empresa estatal de energia da Rússia comunicou no princípio do mês de agosto que iria cortar o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1 para trabalhos de manutenção que se vão prolongar até ao próximo sábado.

De acordo com a Gazprom, a única turbina em funcionamento e que se encontra localizada na estação de Portovaya necessitava de manutenção.