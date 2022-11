Generais russos querem que comandantes utilizem as armas contra os desertores

As tropas russas começaram a implementar unidades de bloqueio "dada a baixa moral e relutância em lutar", de acordo com o mais recente boletim do Ministério da Defesa britânico.Como se pode ler no relatório "as unidades [de bloqueio] ameaçam atirar os próprios soldados desetores para forçar ofensivas e foram usadas em conflitos anteriores pelas forças russas", ao qual se adiciona "recentemente, os generais russos queriam que os comandantes usassem as armas contra os desertores, incluindo autorizar disparos para matar esses militares depois de um aviso ter sido dado".Os generais russos querem, igualmente, manter as posições defensivas até à morte. Contudo, esta tática de disparar contra os desertores - soldados que abandonam a tropa ou o serviço militar - reflete a baixa moral, qualidade e a indisciplina das tropas de Putin.