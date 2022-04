General russo Vladimir Frolov morto em combate no Donbass na Ucrânia

O general russo Vladimir Frolov foi morto em combate na guerra da Ucrânia, anunciou o governador da cidade russa de São Petersburgo, Alexander Beglov, num comunicado este sábado.



De acordo com o jornal New York Post, que cita o comunicado, Frolov era comandante adjunto do 8º Exército russo, e morreu no início desta semana, na região de Donbass, a segunda maior cidade do país.





BREAKING ??????

Another (meaning 8th) Russian military general was killed in what Putin calls “special military operation” in Ukraine

3 hours ago today Major General Vladimir Petrovich Frolov, deputy commander of 8th Army, was buried in Saint Petersburg https://t.co/nlF5nZfn3n pic.twitter.com/YZbMJyBod0 — Michael Elgort ?? (@just_whatever) April 16, 2022

O funeral realizou-se este sábado no histórico cemitério da cidade russa de Serafimovskoe, afirmou Alexander Beglov na declaração. "Hoje dizemos adeus a um verdadeiro herói", salientou.De acordo com o governador, "Vladimir Petrovich Frolov teve uma morte heróica em combate contra os nacionalistas ucranianos. Ele sacrificou a vida para que crianças, mulheres e idosos em Donbass não ouvissem mais explosões de bombas".Frolov é o oitavo militar russo a morrer desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro.