As gigantes da internet norte-americanas responderam ao apelo da Ucrânia e decidiram avançar com as suas próprias sanções contra a Rússia, uma medida que já está a ser apelidada de ‘Cortina de Ferro digital’. Especialistas alertam para o facto de este boicote poder levar a Rússia a isolar a sua população do resto da internet global, à semelhança do que acontece na China.