Gomes Cravinho sublinha "solidariedade e cooperação" de Portugal na visita a Kiev

Antes do encontro com o homólogo ucraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal, João Gomes Cravinho, destacou a "solidareidade e cooperação" portuguesas com a Ucrânia, perante a invasão da Rússia. O governante falava pouco depois da sua chegada a Kiev, no âmbito de uma visita supres à Ucrânia, precisamente no dia que assinala a independência daquele país."É um dia que marca o Dia da Independência da Ucrânia, que sofreu uma tentativa clara de esmagar a sua independência. Por isso é importante, também porque passam seis meses da invasão injustificada e ilegal da Rússia", afirmou Gomes Cravinho em declaerações à RTP.O MNE garantiu que vai continuar o "apoio humanitário, económico, político e financeiro" de Portugal à Ucrânia, assegurando que se vai manter "esta ligação".Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou que "é sempre bom receber amigos em dias importantes", recordando que se encontrou com Gomes Cravinho há um ano, na Cimeira a Crimeia.