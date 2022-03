O almirante Gouveia e Melo despediu-se, esta sexta-feira de manhã, da guarnição do submarino ‘Arpão’ que está de partida para uma dupla missão. Os 33 militares (comandados por Taveira Pinto), integrarão a operação ‘Sea Guardian’, da NATO, e ‘Irini’, da União Europeia.





“Será uma missão de pouco mais de dois meses, e a embarcação irá patrulhar o Mediterrâneo para vigilância e recolha de informação”, explicou o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), na cerimónia realizada na Base Naval do Alfeite, em Almada. Gouveia e Melo não quis, a pergunta do CM, explicar se o ‘Arpão’ se irá aproximar da zona onde decorre, há mais de um mês, o conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. No entanto, o almirante CEMA considera a guerra um cenário incontornável na realidade atual. “A Marinha adapta-se às realidades. É aquilo que posso dizer”, explicou. O responsável acrescentou que o submarino ‘Arpão’ irá reforçar a presença da Marinha no Mediterrâneo. “Não sei se já sabem, mas temos um patrulha oceânico (o ‘Viana do Castelo’), em missão naquela zona. E está, de resto, em comando de uma missão da NATO, que está entregue a um oficial português”, concluiu o almirante.





pormenores



Soldados matam coronel







Mais dois comandantes militares russos foram mortos, elevando o total para, pelo menos, sete, referem fontes da espionagem ocidental. Um deles, coronel e comandante da 37ª Brigada Motorizada, terá sido deliberadamente morto pelas suas tropas, revoltadas com o elevado número de baixas na brigada.

Putin ataca ‘censura’



O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de discriminar a cultura russa, como só os nazis fizeram ao queimar livros. Em causa está o cancelamento de eventos culturais envolvendo figuras russas, como um concerto de música de Tchaikovsky cancelado pela Orquestra Filarmónica de Cardiff.





Ativistas raptados



Jornalistas, políticos e ativistas ucranianos estão a ser detidos em zonas ocupadas pela Rússia e mantidos reféns, afirmou ontem a ONU, referindo 36 casos de civis em paradeiro incerto. O objetivo será intimidar jornalistas e figuras públicas.