Governador de Donetsk acredita que futuro da guerra na Ucrânia depende do destino de Mariupol

O governador ucraniano da região de Donetsk defendeu que o futuro da guerra na Ucrânia "depende do destino de Mariupol", o porto situado no sudeste do país, quase inteiramente sob o controlo das forças russas.

"O sucesso da ofensiva russa no Sul depende do destino de Mariupol", disse Pavlo Kyrylenko à agência francesa AFP numa entrevista por videoconferência.

Kyrylenko considerou que Mariupol, que pertence a Donetsk, é uma cidade estratégica tanto para os ucranianos, na defesa da região, como para os russos, que querem assegurar um corredor terrestre seguro entre o Donbass e a península da Crimeia, que anexaram em 2014.