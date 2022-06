Governador de Lugansk diz que forças russas perderam de terreno em Severodonetsk

As tropas russas perderam terreno em Severodonetsk, uma cidade considerada estratégica no controlo pela região leste da Ucrânia, disse este domingo o governador regional de Lugansk, Sergui Gaidai em declarações proferidas na plataforma de mensagens Telegram, citadas pela AFP.

"Os russos controlavam cerca de 70 por cento da cidade, mas nos últimos dois dias foram empurrados para trás. A cidade está dividida em duas, têm medo de circular livremente", disse o responsável da região de Lugansk, que tem sido parcialmente controlada por separatistas pró-russos desde 2014 e da qual Severodonetsk é a capital administrativa.

Já no sábado, Sergui Gaidai tinha revelado que a Rússia estava a colocar todas as suas forças disponíveis na batalha por Severodonetsk. A tomada da cidade poderá permitir à Rússia garantir o controlo do Donbass, uma região de exploração mineira, ocupada parcialmente por separatistas pró-russos desde 2014.