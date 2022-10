Governador do banco central da Ucrânia renuncia ao cargo

O governador do Banco Central da Ucrânia, Kyrylo Shevchenko, anunciou esta terça-feira no Facebook a renuncia ao cargo por motivos de "saúde", mais de sete meses depois do início do conflito russo-ucraniano.

"Enviei ao presidente [Volodymyr Zelensky] o pedido para aceitar a minha demissão", escreveu, especificando que foi uma "decisão difícil" tomada por "razões racionadas à [sua] saúde".

Shevchenko, de 49 anos, governou durante dois anos o Banco Nacional da Ucrânia (NBU, banco central), que desempenha um papel fundamental na estabilidade macrofinanceira do país, cujo produto interno bruto (PIB) deve contrair 35% em 2022, segundo uma nova previsão do Banco Mundial divulgada esta terça-feira.

"A guerra foi um teste difícil para a nossa equipa e para mim, pessoalmente", mas "acho que passamos por ela com dignidade", declarou Shevchenko.

Após o início da invasão russa, acrescentou o governador demissionário, o NBU "garantiu o funcionamento ininterrupto do sistema financeiro, impediu o pânico no mercado cambial, impediu da fuga massiva de capitais" e evitou o risco de hiperinflação.

O parlamento ucraniano pode considerar o seu pedido de renúncia já esta semana, de acordo com o deputado Yaroslav Zhelezniak.