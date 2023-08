Uma explosão danificou apartamentos, em Belgorod, na Rússia, este domingo, avança a Reuters.Segundo Vyacheslav Gladkov, governador da região russa de Belgorod, não há registo de vítimas."As razões do incidente estão a ser apuradas", disse o governador, no seu canal Telegram, referindo que um veículo aéreo não tripulado ucraniano, ou drone de combate, pode ter sido o responsável."De acordo com a versão preliminar, os danos ocorreram como resultado de um ataque de UAV", acrescentou.