Governador russo diz que drones da NATO tentaram atravessar fronteira antes da invasão

O governador da região russa de Pskov, Mikhail Vedernikov, disse este domingo que drones da NATO tentaram atravessar a fronteira para território russo, que faz fronteira com Letónia e Estónia, antes do início da invasão da Ucrânia.

"Nunca demos extensa cobertura a isso, mas houve tentativas por parte de veículos aéreos militares não tripulados e outras aeronaves para atravessar ilegalmente a fronteira", denunciou, citado pela agência notícias russa TASS.

As declarações de Vedernikov foram realizadas no 3.º Fórum Internacional dos 'Media' em Pskov, tendo partilhado o vídeo no seu canal na plataforma de mensagens Telegram.