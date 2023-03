Governo da Polónia acusa Rússia de ataque informático

O governo da Polónia acusou a Rússia de orquestrar um ataque informático que impediu os polacos de entrar num site de preenchimento de impostos.

"Os russos são responsáveis por este ataque. Temos informação que o atesta", disse um responsável do governo polaco, Janusz Cieszynski. Apesar do ataque. não foram comprometidos dados pessoais de ninguém, garante o representante do governo.

A Rússia negou qualquer ligação a esta operação. "Já estou habituado a que no ocidente se acuse a Rússia de tudo, sem qualquer evidência", respondeu a embaixada da Rússia em Varsóvia.