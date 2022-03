Governo de Berlim aumenta vigilância às reservas de gás da Alemanha

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse esta quarta-feira que acionou o nível de alerta sobre o acompanhamento às reservas de gás, numa altura em que a Rússia exige pagamentos em rublos.

Robert Habeck explicou aos jornalistas que se trata do primeiro de três níveis de alerta, implicando o estabelecimento de uma equipa de acompanhamento especial do Ministério da Economia alemão e que tem como missão aumentar a monitorização ao fornecimento de gás.

De acordo com o ministro, a medida foi aplicada depois de Moscovo ter indicado que vai aprovar um projeto-lei para exigir o pagamento em rublos (divisa russa) apesar de os países do Grupo dos Sete (G7) terem rejeitado as exigências na passada segunda-feira.

Habeck adiantou que atualmente as reservas de gás da Alemanha registam 25% da capacidade.

"A Rússia fez várias declarações sobre o tipo de pagamentos (em rublos) afirmando que se tal não acontecer os fornecimentos podem parar", disse ainda o ministro da Economia e da Energia Alemanha.

"No sentido de ficarmos preparados para esta situação, acionei hoje o nível de alerta", declarou Habeck que além da tutela da Economia e Energia é vice-chanceler alemão.