Governo de Kiev decreta controlo de preços de bens essenciais

O governo ucraniano decidiu controlar os preços de bens essenciais, como pão, leite, combustíveis ou alguns medicamentos, enquanto vigorar a lei marcial no país, na sequência da invasão russa, anunciou o executivo de Kiev.

Numa nota publicada na página oficial do Governo, o Ministério para as Comunidades e Desenvolvimento Territorial anunciou que o executivo "controlará os preços de uma série de bens de primeira necessidade para as pessoas".

A lista inclui farinha, massa, pão, carne, leite e outros produtos alimentares, mas "também certos grupos de medicamentos e combustíveis".