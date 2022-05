Governo diz que sempre se precaveu sobre quem faz acolhimento de refugiados

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defendeu esta quinta-feira que o Governo se precaveu sempre "sobre quem faz" o acolhimento dos refugiados, e referiu que, quando ainda tutelava a pasta das Migrações, não recebeu denúncias de associações ucranianas.

"O Governo, neste e noutros processos de acolhimento de refugiados, sempre teve em conta a necessidade de se precaver sobre quem faz esse acolhimento e sempre atuou recorrendo aos órgãos que o Estado português tem que acompanham estes assuntos, para garantir que o acolhimento era feito da melhor maneira", frisou Vieira da Silva no 'briefing' do Conselho de Ministros, que decorreu hoje no antigo Ministério do Mar, em Algés.

A ministra da Presidência referiu que essa atenção do Governo "era verdade noutros momentos de acolhimento de refugiados" e "é verdade" no que se refere atualmente ao acolhimento de refugiados ucranianos.