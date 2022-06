Grupo hoteleiro norte-americano Marriot suspende operações na Rússia

Os hotéis Marriott decidiram suspender todas as suas operações na Rússia devido às sanções ocidentais impostas àquele país por causa da guerra na Ucrânia, revelou este sábado o grupo hoteleiro norte-americano em comunicado.

A cadeia de hotéis recordou que no dia 10 de março já tinha definido o encerramento do seu escritório empresarial em Moscovo e a suspensão da abertura de novos hotéis, além de todo o futuro desenvolvimento e investimento hoteleiro na Rússia.

No entanto, com o prolongamento da invasão russa na Ucrânia a ultrapassar os 100 dias, o grupo Marriott concluiu que as sanções dos Estados Unidos da América, Reino Unido e União Europeia "tornarão impossível continuar a operar ou franquear hotéis no mercado russo".