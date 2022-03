Guerra cria "incerteza considerável" na economia europeia afirma presidente do Banco Central Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou esta quarta-feira que a guerra na Ucrânia cria uma "incerteza considerável" na economia europeia, mas assegurou que se está a fazer o possível para enfrentar a crise.

Lagarde falava em Nicósia onde se encontra para uma breve visita e contactos com as autoridades locais, incluindo o presidente cipriota, Nikos Anastasiadis, e o governador do banco central, Konstantinos Irodotu, sobre o impacto económico da invasão russa da Ucrânia, sobre a Europa e sobre a zona euro.

"Falámos das consequências económicas...Todos estamos chocados e aterrorizados com as imagens da guerra e estamos a fazer o possível para enfrentar a situação", disse Lagarde, após uma reunião com Anastasiadis.

Lagarde assinalou que o esforço do BCE tem como objetivo garantir a estabilidade de preços e a estabilidade financeira.

Num discurso no banco central, Lagarde disse que "o impacto económico da guerra se reflete no que os economistas denominam de 'choque de oferta', que simultaneamente faz subir a inflação e reduzir o crescimento".

Segundo Lagarde, os preços da energia vão continuar a subir durante mais tempo, já que o preço do gás aumentou 52% desde o início do ano e o do petróleo 64%. É também provável que aumente a pressão sobre os alimentos.

"A Rússia e a Ucrânia representam quase 30% das exportações mundiais de trigo, enquanto a Bielorrússia e a Rússia produzem cerca de um terço do potássio mundial, um ingrediente-chave na produção de fertilizantes, exacerbando a escassez de oferta", indicou.

A presidente do BCE expressou ainda o desejo de ver as sanções europeias contra a Rússia respeitadas com absoluta integridade e rigor.

A invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.