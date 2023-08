"Guerra é na Ucrânia e não no Brasil": Zelensky critica posição de Lula sobre o conflito a leste

O Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky criticou o homólogo brasileiro Lula da Silva e lembrou, em declarações à RTP, que "a guerra não é na Rússia, nem no Brasil, nem nos EUA, mas sim na Ucrânia"."Quando falamos de uma fórmula de paz, unilateral ou multilateral, devemos ser justos. Se as vossas propostas se baseiam na cedência de alguma parte do território, isso não é coerente", assumiu.O presidente brasileiro já manifestou a sua posição relativamente à guerra e partilhou que os ucranianos são tão responsáveis como os russos pelo conflito. Em abril, Lula admitiu a hipótese da Ucrânia ceder territórios como o Donbass ou a Crimeia, posição que, agora, Zelensky critica."Não é compatível com o respeito da nossa integridade territorial. As pessoas devem respeitar os territórios dos estados independentes", acrescentou.O presidente ucraniano elogiou Marcelo Rebelo de Sousa pela tentativa de falar em português. "Não me surpreendeu, gostei imenso", afirmou."O Presidente [Marcelo] é uma pessoa com muito carisma e ele sente a voz do povo. Não só do seu povo, mas também do nosso." O chefe de Estado português falou em ucraniano no discurso que realizou no 32.º aniversário de independência do país do leste europeu, em Kiev."Não esteve mal, tinha algum sotaque, mas penso que isso é uma questão de tempo. Em qualquer caso, isso significa respeito pela Ucrânia da parte dele e nós apreciamos muito. Estamos, como dizem os músicos, em uníssono. Desta forma, conseguiremos tudo", concluiu Zelensky.