Guerra na Ucrânia deverá prosseguir durante meses e com muitos riscos associados

A guerra na Ucrânia deverá prosseguir durante meses e os riscos associados ao conflito vão permanecer, com a continuação de elevadas perdas para as duas partes, consideraram esta quarta-feira analistas políticos que participaram num debate promovido por um instituto norte-americano.

"Não sabemos, mas julgo que a guerra vai continuar, possivelmente um impasse, as perdas vão prosseguir, pesadas perdas para a Ucrânia mas também sérias baixas para a Rússia. Espero que dentro de um ano estejamos preparados para dizer que chega, que tem de terminar", considerou Eugene Rumer, ex-oficial dos serviços de informações para a Rússia e Eurásia no Conselho de Inteligência Nacional (NIC) dos Estados Unidos e diretor do programa Rússia e Eurásia do Carnegie Endowment Endowment for International Peace, que promoveu este debate virtual.

O debate promovido por este instituto norte-americano de pesquisa sobre assuntos internacionais, fundado em 1910 e com sede em Washington, centrou-se numa questão crucial e o tema da iniciativa: "Que futuro para a Ucrânia?". E terminou com uma incómoda pergunta do moderador, Aaraon David Miller, investigador no Carnegie Endowment na área da política externa dos Estados Unidos: "onde estaremos no verão de 2023?".