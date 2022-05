Guerra na Ucrânia agrava custos que já se sentiam no setor da saúde

A guerra na Ucrânia veio agravar o aumento dos custos no setor da saúde, com os hospitais a registarem subidas de 25 a 30% em materiais e equipamentos, colocando "uma pressão tremenda" sobre estas instituições.

O alerta é dado pelos administradores hospitalares, mas a situação estende-se aos hospitais privados, indústria e distribuidores farmacêuticos, que estão a defrontar-se com um aumento de preços que já era pronunciado em 2021 devido à crise energética, mas que se agudizou com a guerra, refletindo-se nas contas do gás, da eletricidade, nos transportes, no preço das matérias-primas, equipamentos e mão-de-obra.

"Temos uma série de equipamentos, de materiais que estão com subidas de 25 a 30%, o que está a colocar uma pressão tremenda nos custos dos hospitais, particularmente quando os orçamentos dos hospitais têm sido sempre em função dos orçamentos dos anos anteriores e, portanto, não têm acompanhado esse crescimento de custos", disse à agência Lusa Xavier Barreto, vogal da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH).